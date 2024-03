L'esercito dell'ambiente pulisce la città: a Monza 20 volontari e una tonnellata di rifiuti

Bottiglie di vetro, macerie, giocattoli, cartacce, sacchi. Una tonnellata di riifuti raccolti e venti paladini dell'ambiente questi i numeri della giornata di raccolta organizzata dai volontari Plastic Free tra Monza e Villasanta.

"La raccolta è stata organizzata con l'obiettivo di risolvere una volta per tutte la situazione di abbandoni, ormai risaputa, in via della Blandoria, proprio dietro al Mapelli. La realizzazione della pista ciclabile su viale Monza prima e l'installazione di una telecamera ad opera del comune di Villasanta poi, dovrebbero garantire il mantenimento decoroso della zona o comunque garantire la perseguibilità di chi abbandonerà i rifiuti" spiegano da Plastic Free.

"La telecamera arriva dopo anni di segnalazioni e richieste di intervento fatte alle amministrazioni di Monza e Villasanta. Sono soddisfatto della raccolta di oggi e spero che le due discariche ritrovate nei boschetti limitrofi possano essere bonificate". Queste le parole di Andrea Barcellesi, vice-regionale dell'associazione. Infatti, sul territorio di Villasanta sono state scoperte due grandi discariche a cielo aperto. Quella più lontana versa in condizioni critiche con la presenza di una quarantina di copertoni di grandi dimensioni ormai coperti di edera al cui interno sono cresciuti persino degli alberi, a dimostrazione della lunga permanenza. Tantissimi poi i rifiuti dietro una recinzione ormai sfondata: valigie, taniche, abiti e scarti di ogni genere tra cui spiccano cataste con oggetti di legno. Speriamo in un intervento dell'amministrazione verso il privato così da poter risolvere la situazione al più presto.

La raccolta arriva una settimana dopo la premiazione di Monza, Villasanta e Brugherio da parte dell'associazione in quanto comuni attenti alle tematiche ambientali.