Il grande raduno e la festa degli ex studenti del prestigioso istituto monzese

I bei tempi del liceo, quando ancora la scuola si chiamava Isa. I laboratori, le mostre, i confronti e i dibattiti coi professori. E poi le lacrime quando, ormai superata la maturità, si è detto addio a quella scuola tanto amata che è rimasta nel cuore di centinaia di studenti. Così che il Comitato genitori Nanni Valentini ha deciso di organizzare una reunion degli ex alunni e dei docenti.Appuntamento – naturalmente a scuola – il 24 aprile dalle 18 per una grande festa organizzata per incontrarsi, ricordare, ma anche divertirsi insieme proprio come si faceva ai tempi di quello che oggi è diventato uno dei licei più prestigiosi della Brianza. Fucina, ieri come oggi, di talenti e di creatività.

“Sarà un’occasione per incontrare vecchi amici e professori, ma naturalmente l'evento è aperto anche agli studenti e agli insegnanti che oggi sono al Nanni Valentini – spiegano gli organizzatori -. Per ritornare sui banchi di scuola e condividere le esperienze lavorative che ogni ex studente ha vissuto e maturato fino al raggiungimento della propria professione”. E in quella scuola hanno studiato centinaia di ragazzi che oggi sono diventati professionisti anche di richiamo internazionale. E nei racconti dei 40enni e 50enni di oggi che quella scuola l'hanno frequentata ci sono i ricordi di anni di duro studio, di professori molto severi ed esigenti, ma al tempo stesso di un clima unico e particolare ("Un clima speciale che si respira solo in quella scuola", hanno ripetuto in molti) che li ha visti crescere come persone prima, ma anche (naturalmente) come futuri professionisti nel mondo del design, dell'arte, dell'architettura, e qualcuno anche della musica e dello spettacolo.

Durante la serata ci saranno musica live, un apericena, il set fotografico, video amarcord, la possibilità di acquistare merchandising con il brand del liceo.

L’obiettivo non è solo ricordare e divertirsi, ma anche raccogliere fondi che il Comitato genitori insieme ai ragazzi del Consiglio di istituto utilizzeranno per realizzare progetti, sportelli e incontri mirati per l'accrescimento della formazione scolastica degli attuali studenti e di quelli che verranno. La partecipazione è gratuita e bisogna registrarsi attraverso il link https://reunionisamonza.eventbrite.it