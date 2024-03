Dal 5 al 9 marzo 2024 si sono svolti presso lo Stadio del Nuoto di Riccione (RM) i Campionati Assoluti Italiani di Nuoto durante i quali In Sport Rane Rosse ha confermato il proprio ruolo da protagonista nel panorama nazionale di settore.

La società vimercatese si è piazzata al secondo posto nel settore maschile e in quello femminile nelle classifiche delle società civili, dietro a Canottieri Aniene, e al terzo posto generale nel settore femminile. A un passo dal podio i maschi nella classifica generale, classificati al quarto posto. A livello individuale sono ben 5 i titoli assoluti conquistati dagli atleti Rane Rosse, oltre a 3 argenti e 3 bronzi. Da segnalare anche 3 qualificazioni per gli Europei Juniores di Nuoto: Caterina Santambrogio, Matteo Palmisani e Matteo Venini.

Prova d’oro per Francesca Fangio che vince i 200 rana con il tempo di 2’23”90 a soli 7 decimi dal pass olimpico. Molto bene anche Chiara Tarantino che conquista il titolo assoluto nei 100 stile stampando il proprio record personale a 54”05, secondo miglior tempo italiano all time. Primo titolo in carriera per Paola Borrelli nei 200 farfalla, tornano al successo Erika Gaetani nei 100 dorso e Pier Andrea Matteazzi nei 400 misti di cui è leader italiano da tempo. Medaglia d’argento per Chiara Tarantino nei 50 stile, per Matteo Venini nei 200 dorso e per Erika Gaetani nei 200 dorso. Bronzo per Giovanni Caserta nei 200 misti, Federica Toma nei 100 dorso e Alessandro Pinzuti nei 50 misti.

Di seguito le medaglie ai Campionati Italiani Assoluti Invernali

Secondo posto femminile nella classifica Società Civili

Secondo posto maschile Società Civili

Terzo posto femminile nella Classifica Generale

Oro

Chiara Tarantino 100 stile primato personale 54”05

Francesca Fangio 200 rana Paola Borrelli 200 farfalla

Erika Gaetani 100 dorso

Pier Andrea Matteazzi 400 misti

Argento

Chiara Tarantino 50 stile

Matteo Venini 200 dorso

Erika Gaetani 200 dorso

Bronzo

Giovanni Caserta 200 misti

Federica Toma 100 dorso

Alessandro Pinzuti 50 rana

Qualificazione Eurojunior 2024