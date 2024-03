Per il G7 i potenti della Terra riceveranno un regalo realizzato in Brianza

Per adesso il regalo è top secret. Si sa soltanto che verrà realizzato in Brianza, o meglio nel laboratorio di Vedano al Lambro dove da anni artigiani e artisti "speciali" realizzano vere e proprie opere d’arte. Saranno i ragazzi di FacciaVista a realizzare i doni istituzionali che verranno consegnati ai potenti della Terra che il prossimo giugno (dal 13 al 15) parteciperanno al G7 in programma a in Puglia.

L’annuncio oggi, martedì 19 marzo, direttamente dal ministro per la Disabilità Alessandra Locatelli in occasione della conferenza stampa del G7. Grande emozione per Melissa La Scala e Matteo Perego - che vivono a Seregno - anime dell’associazione FacciaVista. Il ministro, senza svelare troppo, li ha citati e soprattutto ha annunciato che i ragazzi dell’associazione si occuperanno della realizzazione dei doni che verranno consegnati ai grandi politici che parteciperanno all’evento.

Un grande successo per l’associazione, ma soprattutto per i ragazzi:giovani artigiani e artisti autistici che grazie a questo laboratorio, sotto la guida di insegnanti e di volontari, danno libero sfogo alla propria creatività realizzando quadri, etichette per grandi marche di vini, borse. I loro quadri sono finiti in Villa Reale, le loro opere l’anno scorso sono state utilizzate per coprire graffiti e scritte sui muri di Monza. Non solo: hanno partecipato a un corso per diventare dj e con i loro dj set hanno rallegrato ai Boschetti Reali la festa per il Gran Premio di Formula 1, e a Natale le compere del sabato trasformando in discoteca i portici dell’Arengario. Adesso un altro prestigioso riconoscimento: con il loro talento l’Italia omaggerà i grandi della Terra. Il tutto grande all'entusiasmo, alla tenacia e alla caparbietà di Matteo e Melissa, i genitori di Alessandro (un ragazzo autistico) che da sempre hanno che attraverso l'arte il figlio e tanto altri giovani autistici avrebbero potuto avere un futuro: di dignità, lavoro, autonomia.