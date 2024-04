Cambia il Piano urbanistico e arriva una nuova realtà commerciale: i dettagli del progetto

Una nuova realtà commerciale su uno spazio di 1.500 mq, di cui oltre la metà – per la precisione il 75% - sarà dedicato ai generi alimentari. Il nuovo progetto commerciale sorgerà a Renate, in via Cavour, a pochi passi dal centro storico con la duplice intenzione di riqualificare un’area abbandonata e dare una spinta al commercio locale.

La giunta comunale del piccolo comune brianzolo nei giorni scorsi ha dato il via libera all'approvazione di una variazione significativa al Piano urbanistico vigente, consentendo la realizzazione di una nuova media struttura di vendita per generi alimentari e non. “Una delibera approvata in risposta alla richiesta avanzata dalla società R. S. Costruzioni Srl, proprietaria dell'area in questione situata in via Cavour 6 – si legge sulla pagina Facebook del sindaco Matteo Rigamonti -. Questa decisione segue un lungo processo di valutazione e considerazione da parte dell'amministrazione comunale, che ha coinvolto varie deliberazioni del consiglio comunale e l'intervento attivo dell'ufficio tecnico. Si è deciso di accettare la proposta di modifica urbanistica, vista la necessità di riqualificare un'area strategica prossima al centro storico, che fino ad oggi è rimasta inutilizzata nonostante i piani precedenti”.

“La variante urbanistica approvata – precisa il primo cittadino - comporta una revisione significativa del piano attuativo precedente, pertanto sarà soggetta a una valutazione ambientale strategica (VAS) secondo le normative regionali e locali. Tuttavia, la proprietà si è impegnata a sostenere tutti gli oneri professionali e le opere necessarie per l'adeguamento degli strumenti urbanistici. La giunta comunale ha espresso l'intenzione di monitorare attentamente l'evoluzione dell'intervento e di valutare ulteriori misure di perequazione e compensazione, garantendo al contempo il rispetto degli obblighi previsti dalle convenzioni precedenti”.