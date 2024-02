Il premio oro all'azienda che da 50 anni porta le tende made in Brianza in 36 paesi

Un crescendo di successi, anche nei mercati internazionali, grazie a prodotti di qualità e a un brevetto tecnologico innovativo che non ha pari.

Vola in alto l'azienda arcorese Resstende, da 46 anni leader nella produzione e nella vendita di tende tecniche avvolgibili, insignita alla fiera di Stoccarda del prestigioso premio Gold Innovation per il suo sistema tecnologico all'avanguardia.

Nata nel 1975 come Prodotti Resstende, l'azienda distributrice di tessuti tecnici, componenti meccanici e motoriduttori tubolari per tende, guidata da Fabio, Riccardo e Carlotta Gasparini vanta una storia fatta di impegno, passione e ricerca che trova oggi espressione in oltre 1000 varianti di prodotto e l’esportazione in oltre 30 paesi nel mondo. Oltre che l'apprezzamento dei progettisti e degli architetti di fama internazionale. L'esperienza acquisita nel corso di pochi anni ha infatti consentito di realizzare nel 1980 la prima serie di sistemi avvolgibili oscuranti e filtranti e di sviluppare poi nuove tecnologie che l'hanno resa conosciutissima e sinonimo di qualità. Targata Brianza. Tenacia, passione ed efficienza accompagnano da sempre la presenza di Resstende sul mercato, caratteristiche essenziali per il successo di questa attività.

Dai mercati in Medio Oriente al quartier generale di Arcore

Anche quest’anno il focus dell’azienda è stato rivolto al Medio Oriente, centro nevralgico in forte sviluppo. Un percorso che non è solo finanziario, ma un viaggio di passione che si snoda attraverso i nuovi mercati, toccando le sue città principali. Per il terzo anno consecutivo l'azienda ha avuto l’occasione di partecipare insieme a Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, al prestigioso The big 5 global di Dubai, oltre che al Project Qatar di Doha e alla fiera Construma di Budapest.

A livello aziendale, il 2023 ha inoltre portato una significativa novità che ha visto l'azienda impegnata in un lungo percorso negli ultimi anni: la finalizzazione del nuovo headquarter ad Arcore. Con 6mila metri quadrati di area produttiva, inaugurato il 26 ottobre scorso.

"Il trasferimento nella nuova sede di Arcore ha segnato una svolta significativa nella nostra vita lavorativa - ha commentato Riccardo Gasparini, managing director e expert manager di Resstende - Sin da subito abbiamo iniziato a osservare i vantaggi del poter disporre di un centro di produzione ampio, efficiente e organizzato che ci sta permettendo di dare una risposta ancor più immediata e tempestiva in questo periodo che si sta rivelando straordinariamente ricco di progetti e carico di ordini". Grande attenzione è stata riposta anche nella formazione ai rivenditori, influenzando positivamente anche l’immagine e il posizionamento del brand Resstende sul mercato.

Il premio a Stoccarda

Il premio a Stoccarda è arrivato grazie alla nuova tecnologia brevettata "Zoomtech" nei rulli che rappresenta un ulteriore passo avanti nell'evoluzione della schermatura solare. Perché garantisce dimensioni estreme riducendo al minimo l'ingombro e senza alcuna flessione del rullo. "Siamo entusiasti di poter diffondere questa tecnologia all'avanguardia che offre soluzioni più efficienti e versatili per l'esperienza di schermatura solare - ha commentato entusiasta Fabio Gasparini, general manager di Resstende - Il premio Innovation Award 2024 Gold è il meritato riconoscimento per questo sistema innovativo".