Quando a Monza si accendono i riscaldamenti anche negli edifici pubblici

Da ieri, domenica 22 ottobre, termosifoni accesi nelle case. Tra pochi giorni termosifoni accesi anche negli edifici pubblici del capoluogo brianzolo. I riscaldamenti negli edifici pubblici potranno essere accesi da 26 ottobre all’8 aprile 2024. I riscaldamenti negli esercizi pubblici potranno rimanere accesi – come si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Paolo Pilotto – fino a un massimo di 13 ore al giorno dalle 5 alle 23.

Il limite massimo previsto per il riscaldamento degli edifici privati è di 19 gradi; per le attività artigianali e industriali, invece, il limite massimo è di 18 gradi. Il provvedimento non si applica agli ospedali, alle cliniche, alle case di cura per minori o anziani e alle strutture protette. Sono esenti, inoltre, le scuole materne e gli asili nido, le piscine e le saune.

“Le temperature mediamente più alte rispetto a quelle tipicamente autunnali – aveva spiegato il sindaco Paolo Pilotto – rendono meno complicato il posticipo della stagione termica e la riduzione dell’uso giornaliero degli impianti. L’obiettivo è contrastare l’accumulo del particolato e di altre sostanze inquinanti nell’aria della città, favorito anche dalle condizioni di alta pressione delle ultime settimane”.