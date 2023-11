Da Regione Lombardia mezzo milione di euro per la bonifica nell'area dell'ex raffineria brianzola

Mezzo milione di euro per gli interventi di bonifica nell'ambito del progetto di risanamento ambientale del lotto E nell'area dell'ex raffineria di Villasanta Lombarda Petroli dove il 23 febbraio del 2010 ci fu lo sversamento doloso di idrocarburi.

La giunta della Regione Lombardia ha approvato, su proposta dell'assessore all'Ambiente e Clima Giorgio Maione, la seconda programmazione economico finanziaria 2023 degli interventi di bonifica riguardanti il territorio regionale. "Il tema legato alle bonifiche e al risanamento dei territori inquinati - ha dichiarato l'assessore Maione - è priorità assoluta di questa Giunta. Soprattutto su situazioni che si protraggono da decenni, stiamo dando una svolta decisa a tutela dei cittadini e dell'ambiente".

La bonifica del lotto E a Villasanta

Il 'lotto E' dell'ex raffineria Lombarda Petroli, è stato oggetto dell'evento di sversamento doloso di idrocarburi in data 23/02/2010. Il comune di Villasanta con determinazione nel 2011 ha approvato il Piano di Caratterizzazione relativo al Lotto E, e ne è stata autorizzata l'esecuzione alla Società Lombarda Petroli. Il piano a oggi non risulta ancora realizzato, né risultano avviate le attività di indagine e le attività di dismissione dei serbatoi, preliminari alle indagini di caratterizzazione. Per questa area, ad oggi, permane la situazione di indifferibilità ed urgenza e l'obiettivo di dare continuità agli interventi di risanamento ambientale dell'area ex Lombarda Petroli (la bonifica dei lotti B, C e D dell'ex sito industriale è oggetto di finanziamento attraverso le risorse del PNRR).

"La decisione giunge al termine di una serie di confronti tra i funzionari regionali e l’amministrazione comunale di Villasanta e conferma le aperture già anticipate da Palazzo Lombardia alla giunta villasantese" hanno spiegato dal municipio, commentando il finanziamento. La novità è di particolare importanza perché il lotto E, quello delle cisterne, è escluso dal maxi-finanziamento di 7 milioni di euro dedicato dal PNRR alla bonifica dei lotti B,C e D. Questi tre lotti sono infatti al centro di un procedimento già avviato e confermato da Regione Lombardia che condurrà alla tanto auspicata bonifica.

La richiesta di finanziamento

A inizio novembre il comune di Villasanta ha presentato alla Regione istanza di finanziamento per la caratterizzazione integrativa del lotto E. È dunque con grande soddisfazione che il sindaco Luca Ornago ha diffuso la notizia dei 500 mila euro, nella seduta consiliare del 27 novembre. Nello stesso Consiglio comunale è stato approvato all’unanimità un ordine del giorno unitario per chiedere a Regione di erogare ulteriori risorse economiche e di integrare l’intervento di bonifica del lotto E nel cronoprogramma dei tre lotti finanziati tramite PNRR.

