Cesano Maderno, le novità per il ritiro dell'umido

Si è svolto un incontro in municipio tra gli amministratori del Comune di Cesano Maderno e i vertici di Gelsia ambiente, per affrontare la tematica della riorganizzazione del servizio di ritiro dell’umido in città, che ha dato luogo negli ultimi giorni ad alcune segnalazioni per mancato ritiro. In seguito ad un’analisi effettuata è emerso che le ragioni del disservizio causate ad alcuni utenti sono riconducibili all’inserimento nella struttura di raccolta di nuovi operatori che, necessitando di un opportuno affiancamento, stanno progressivamente conoscendo le peculiarità del territorio.

Raccolta straordinaria oltre orario

In questo primo periodo, il servizio si è quindi protratto oltre il normale orario di raccolta, in modo da garantire che tutti i rifiuti venissero ritirati, in linea con i livelli di efficienza di Gelsia ambiente, basti pensare al raggiungimento dell’81% di raccolta differenziata nell’anno appena passato, dato in crescita grazie all’introduzione di innovazioni tecnologiche (come il sacco con microchip), alle numerose campagne di sensibilizzazione e all’impegno dei cittadini sempre più consapevoli dell’importanza della sostenibilità ambientale. Si sottolinea che le segnalazioni ricevute stanno significativamente diminuendo e che la società ha garantito all’amministrazione un continuo e costante monitoraggio del servizio affinché si ottenga un ritorno a pieno regime nel giro di una settimana. Per informazioni è a disposizione il call center al numero verde gratuito 800.445964, da lunedì a venerdì 8,30-18 e sabato 8,30-13, il sito web www.gelsiambiente.it e la G-App di Gelsia Ambiente.