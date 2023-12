Per i residenti la rotonda è pericolosa, ma per i tecnici del comune è tutto nella norma

Via Prampolini: per i residenti quella nuova rotonda è molto pericolosa, ma per i tecnici del comune di Monza - dopo le verifiche del caso - la rotatoria non presenterebbe le criticità denunciate dai cittadini. Ma se dovessero emergere ulteriori problemi verranno installati dispositivi (già ordinati) per incentivare gli automobilisti a rallentare.

Questo quanto è emerso durante il consiglio comunale di lunedì 11 dicembre quando il consigliere Massimiliano Longo (Forza Italia) ha illustrato il problema dei residenti di via Prampolini al civico 22. "Dopo la creazione della nuova rotatoria - ha spiegato il capogruppo degli azzurri - i residenti lamentano un aumento degli incidenti e soprattutto la cattiva abitudine degli automobilisti ad arrivare ad alta velocità. Non sono mancati incidenti con auto finite contro la cancellata della palazzina o direttamente contro le auto parcheggiate".

Sulla vicenda è intervenuta l'assessore alla Viabilità Giada Turato che ha spiegato che i tecnici del comune hanno già eseguito alcune rilevazioni proprio in merito a quell'incrocio, ma non sarebbero emerse quelle criticità denunciate invece dai residenti sia alla nostra redazione sia al consigliere comunale Massimiliano Longo. L'assessore ha ricordato che "sono stati effettuati rilievi del traffico dal 20 al 27 ottobre, per un totale di 168 ore di controlli. La velocità di percorrenza rilevata era di 40 km/h per chi si dirigeva verso via Messa e di 44 km/h per chi si dirigeva in viale Libertà. Non si rilevano quindi problemi legati all'alta velocità". L'assessore ha però precisato di aver chiesto alla polizia locale anche ulteriori verifiche in merito alle dinamiche degli incidenti avvenuti in prossimità di quella rotonda.