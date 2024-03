Ruspe al lavoro: addio a un pezzo della storia di Monza

Tanti curiosi e passanti lì fermi con il naso all’insù a guardare la ruspa che pezzo dopo pezzo sta abbattendo il vecchio commissariato di viale Romagna. Sono tanti questa mattina, martedì 19 marzo, i curiosi che si stanno fermando a guardare i lavori. Al centro della strada gli operai impegnati nel traffico, mentre dal lato opposto i curiosi si fermano a fotografare un pezzo di storia monzese che ormai appartiene solo al passato.

Negli uffici dove si sono susseguite intere generazioni di poliziotti e dove migliaia di monzesi e brianzoli si sono recati per denunce e per il rinnovo dei passaporti sorgerà un edificio di housing sociale. Lo stabile, di proprietà della Fondazione Bellani, viene demolito e sempre in quell’area verranno realizzati appartamenti per persone a basso reddito, famiglie che hanno subito lo sfratto, persone in difficoltà economica, studenti che arrivano da fuori sede o persone che si trasferiscono per un breve periodo di tempo a Monza per lavoro.

Così che mentre i progetti sono pronti per dare la seconda vita a quell'angolo di Monza, oggi i passanti guardano alle ruspe al lavoro con un pizzico di nostalgia pensando a quel grande casermone costruito nella prima metà degli anni Sessanta come pensionato per le infermiere e che poi per tanti anni ha ospitato i poliziotti.