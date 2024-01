Terapia e dosaggi dei farmaci personalizzati per evitare effetti tossici: ecco come si cura in Brianza

Curare la malattia cercando, nei limiti del possibile, di limitare gli effetti di tossicità di alcuni farmaci. Un sogno diventato realtà all’Irccs San Gerardo di Monza. Una nuova dotazione di ultima generazioni viene utilizzata dai professionisti della Struttura Complessa Laboratorio Analisi: si tratta di una nuova piattaforma tecnologica basata sull’utilizzo accoppiato della cromatografia liquida e della spettrometria di massa (LC-MS/MS).

In altre parole con questa nuova strumentazione i professionisti del nosocomio di via Pergolesi possono “cucire” la terapia su misura per ogni paziente che assume determinati tipi di farmaci (antiepilettici, antidepressivi, neurolettici, antimicotici e immunosoppressori) partendo dalla misurazione dei dosaggi di questi medicinali nel sangue. “La medicina personalizzata è un obiettivo prioritario della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori per la cura e il monitoraggio delle malattie basato sulle caratteristiche, genetiche e non solo, sia del paziente adulto che, in particolar modo, di quello pediatrico, la cui cura è un punto focale dell’attività di assistenza sanitaria e di ricerca dell’Irccs”, precisano dal nosocomio.

Un lavoro di squadra coordinato dal dottor Marco Casati, direttore del Laboratorio Analisi, dalle dottoresse Silvia Ippolito e Chiara Fania, in collaborazione con i tecnici di laboratorio biomedico, lo staff del settore cromatografia del laboratorio supporta le decisioni cliniche per il dosaggio dei farmaci “su misura”. “I prossimi obiettivi – precisa Casati - saranno quelli di ampliare ulteriormente il pannello di analisi per il monitoraggio terapeutico dei farmaci, di rendere disponibile il dosaggio degli amminoacidi per il monitoraggio delle malattie metaboliche e il dosaggio di ormoni ed infine di introdurre e sviluppare nuove metodiche di dosaggio che possano essere in grado di rispondere alle esigenze di ricerca dell’Irccs”.