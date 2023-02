Per San Valentino regalate coccole

Coccole, selfie e un gesto d'amore per quegli animali accolti nel rifiugio di Monza e che, difficilmente, troveranno un'adozione. Questa l'idea che l'Ente nazionale protezione animali di Monza lancia agli innamorati (ma non solo) in occasione della festa di San Valentino.

Invece di fiori, cioccolatini, cene o altri regali l'Enpa invita a donare a chi si ama un'adozione a distanza di un cane, un gatto, ma anche cavalli, pony, capre e conigli accolti nel rifigio di via San Damiamo. Il contributo è di 15 euro al mese per ogni animale adottato (anche se per garantire continuità i promotori del progetto invitano ad effettuare un’adozione minima della durata di 3 o di 6 mesi). A chi adotta verrà consegnato l’attestato di adozione, un aggiornamento mensile sulle condizione dell’animale che è stato adottato, e la possibilità di andarlo a trovare una volta alla settimana in canile (previo appuntamento).

A questo link tutte le informazioni per aderire al progetto.