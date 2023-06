Libri, vestiti e medicine: la scuola che ha spedito i pacchi per gli alunni di Forlì

I libri, e anche tanti coloratissimi disegni per regalare un sorriso e una speranza ai loro piccoli amici. E poi i vestiti, le scarpe, le coperte e pure le medicine.

Non hanno voluto lasciare soli i loro "ideali" compagni di banco in quel dell'Emilia Romagna i bambini della scuola primaria Manzoni di Sant'Albino. In settimana, infatti, la scuola monzese ha infatti spedito dei pacchi contenenti generi di prima necessità alla scuola Pio Squadrani di Forlì, città che ancora in questi giorni sta contando le vittime e facendo i conti con i disastri legati all'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna.

"L'idea è partita dalla classe 4 I - hanno spiegato i genitori degli alunni del plesso scolastico di Sant'Albino - Dopo aver con la referente di plesso e la nostra preside, abbiamo deciso infatti di coinvolgere tutti i genitori della nostra scuola in una raccolta di di generi di prima necessità finalizzata a portare sostegno materiale e vicinanza ai bimbi della scuola di Forlì. Abbiamo dunque raccolto il materiale, in primis quello scolastico, e poi ancora vestiti, indumenti intimi,scarpe ecoperte. Accompagnati anche da di libri, giochi e dai disegni che i nostri bimbi hanno realizzato per i loro amichetti". L'iniziativa della scuola Manzoni è stata poi condivisa anche con la scuola paritaria dell'infanzia San Luigi di Sant'Albino e con scuola Corridoni e la scuola dell'infanzia Grimm di Brugherio.

Finita la raccolta (che ha contemplato anche tre scatole di materiale scolastico donato dalla cartoleria Alfabeto di Brugherio) il materiale è stato stipato sul mezzo di trasporto guidato da due papà della scuola Manzoni e consegnato direttamente a Forli, in parte alla scuola Pio Squadrani e il resto in un centro raccolta della città. "Tantissime famiglie hanno contribuito alla raccolta - hanno spiegato ancora i genitori - E i bambini della scuola di Forlì, in segno di ringraziamento, hanno inviato dei disegni con cui ci hanno ringraziato per quello che abbiamo per la loro scuola". Un ponte ideale che ha unito idealmente gli alunni monzesi con quelli di Forlì. Dando vita a una bella storia di amicizia.