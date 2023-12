Sconti sul pedaggio per chi ha auto elettriche o a gas naturale liquefatto

Tangenziale Esterna SpA, Concessionaria di A58-TEEM (33 chilometri interconnessi con A1 Milano-Napoli, A35-BreBeMi e A4 Torino-Trieste), ha ufficializzato la proroga, sino al 31 dicembre 2024, delle agevolazioni sui pedaggi autostradali nella rete di propria competenza. Per tutto il nuovo anno, gli utenti della Tangenziale Est Esterna di Milano dotati dell'apparecchiatura per il telepedaggio - che già hanno aderito a una delle promozioni o che vorranno procedere all’attivazione - continueranno a beneficiare di una scontistica "Best Price" del 20% o, in alternativa, se in possesso di un veicolo Full-electric o alimentato a gas naturale liquefatto (GNL/LNG), di una riduzione «Green» pari al 30%.

La promozione prevede lo sconto del 20% del pedaggio autostradale per ogni viaggio effettuato su A58-TEEM, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, con ingresso e uscita presso uno dei cinque caselli dell’infrastruttura (Vizzolo Predabissi, Paullo, Pozzuolo Martesana, Gessate e Pessano con Bornago). Sono escluse le interconnessioni con A1, A35 e A4.

La scontistica "green" invece, si rivolge a chi è alla guida di un veicolo a basso impatto ambientale, offrendo una riduzione del 30% sul pedaggio di ciascun transito con ingresso e uscita presso le stazioni di A58-TEEM ed i caselli di A35-BreBeMi (Liscate, Treviglio, Caravaggio, Bariano, Romano di Lombardia, Calcio, Chiari Est, Chiari Ovest e Castegnato). Sono escluse le interconnessioni con A1 e A4.

I circa 40.000 utenti che già hanno aderito alle agevolazioni proposte non dovranno fare nulla: la validità della promozione scelta sarà, infatti, automaticamente estesa sino al 31 dicembre 2024. Automobilisti, motociclisti e autotrasportatori che volessero, invece, abilitare il proprio dispositivo di telepedaggio (Dkv, Telepass, UnipolMove) a una delle riduzioni tariffarie potranno trovare tutte le informazioni, i requisiti e la modulistica da predisporre sul sito Internet ufficiale della Concessionaria www.tangenziale.esterna.it.

Sono, inoltre, a disposizione degli Utenti il Numero Verde 800.58.63.58, l’indirizzo e-mail clienti@aureagestioni.it e il Punto Assistenza Clienti di Treviglio (BG), previo appuntamento telefonico. Attraverso tale iniziativa, Tangenziale Esterna rinnova il proprio impegno a sostegno di famiglie e imprese, continuando, nel contempo, a garantire spostamenti rapidi, sicuri e a minor impatto ambientale.