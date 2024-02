A Monza la scuola dove le aziende reclutano i lavoratori del futuro

È un vero e proprio boom quello che sta vivendo l’istituto tecnologico superiore di Fondazione AMMI (Academy of management for Made in Italy) di via Mentana a Monza. Non solo per il numero di studenti, che è in continua crescita, ma anche per quello delle aziende che decidono di mettersi a disposizione per accogliere gli studenti per tirocini e apprendistati creando un ponte diretto fra scuola e mondo del lavoro. E favorendo le assunzioni.

Dati in vertiginosa crescita, quelli dell'istituto monzese, che confermano la forza di un progetto formativo e della qualità didattica strutturati in maniera tale da rispondere alle reali necessità e richieste delle imprese di oggi. Sono oltre 80, infatti, quelle che in Brianza e nelle province limitrofe hanno deciso di affiancarsi alla scuola di via Mentana per tirocini e apprendistati degli studenti, e 220 i ragazzi e le ragazze del territorio che frequentano oggi i percorsi di AMMI su settori in forte sviluppo e che guardano al futuro: marketing digitale per il Made in Italy, robotica e cybersecurity e sport manager.

Una scuola per giovani talenti

"Per il prossimo anno abbiamo attivato i primi open day e c’è un grandissimo interesse - sottolinea il presidente dell’istituto Luca Massone - Abbiamo stimato di poter avere 180 - 200 nuovi studenti, cioè 7 nuove classi. Il che significherebbe un ulteriore raddoppio degli iscritti".

Per il prossimo anno, specificano ancora dalla scuola, ci sarà anche una novità importante per creare un link ancora più forte "tra aula e ufficio": mentre quest’anno il percorso prevede 600 ore di lezione teorico - pratica e 400 di tirocinio, l'anno prossimo le ore diventeranno 500 e 500 (saranno quindi 1000 e 1000 in totale visto che i percorsi sono biennali). Un'esplicita richiesta che è giunta delle stesse aziende, per poter investire ancora di più sui giovani talenti e poter offrire loro progetti più ampi e articolati.

"I nostri corsi abbinano la teoria a una forte componente pratica ed esperienziale - spiega ancora il presidente - ma poi è l'esperienza in azienda che fa la differenza. Le imprese richiedono ragazzi formati, con una preparazione completa, ma anche con delle qualità 'caratteriali': il filo conduttore è dunque la richiesta di giovani con tanta grinta e voglia di mettersi in gioco, di imparare, di lavorare da protagonisti, disposti anche a sacrifici, spostamenti e quant'altro".

I settori del futuro

Nell'istituto di via Mentana si trovano dotazioni tecnologiche all’avanguardia che, grazie anche agli oltre 50 docenti di altissimo profilo provenienti dal mondo del lavoro, assicurano agli studenti una didattica efficace e vicina alle esigenze delle aziende. Una realtà unica in Brianza, giacché è l'unico istituto per i servizi alle imprese e strutturato con tre percorsi che guardano al futuro: il marketing digitale, con un mercato illimitato di opportunità, lo sport management, un settore che abbisogna di nuovi profili e competenze, e la cybersecurity e la Robotica, uno degli ambiti più importanti del presente con un futuro ancora tutto da scrivere, tra intelligenze reali e artificiali.

Una realtà importante, insomma, per i giovani del territorio

I prossimi open day saranno sabato 16 marzo e sabato 20 aprile, con la possibilità di prenotarsi su https://ammi.education/open-day/