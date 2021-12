Sensori elettronici contro le esondazioni del Lambro

L’arma contro le esondazioni arriva dalla tecnologia. Saranno i sensori elettronici collocati lungo il letto del Lambro ad allertare e permettere l’attivazione del piano di intervento in caso di eventualità di rischio di esondazione.

Dove sono e come funzionano i sensori

Sono tre i sensori installati su altrettanti ponti (via Cantore, via Grassi e via Mentana), mentre un quarto sarà posizionato sul ponte di San Giorgio nelle prossime settimane. I sensori sono dotati di ultrasuoni in grado di misurare la distanza verticale tra la loro posizione e la superficie dell'acqua. Il sistema consentirà di formulare degli «early warning», cioè segnalazioni di possibili esondazioni del Lambro con adeguato anticipo per permettere alla Protezione Civile di mettere in moto la «macchina» degli interventi. I sensori trasmetteranno alla Centrale Operativa della Polizia Locale i dati tramite rete wireless 5G ogni tre ore, ma in caso di criticità sarà possibile interrogarli ogni minuto per avere l’andamento dei livelli dell’acqua in real time.

“L’obiettivo di questa rete di sensori è quello di creare un laboratorio a cielo aperto, spiega l’Assessore alla Protezione Civile Federico Arena. Un sistema, cioè, in grado di elaborare numerosi parametri tecnici sul livello delle acque del Lambro in diversi punti della città e trasmetterli in tempo reale alla Protezione Civile. Una tecnologia di ultima generazione che ci consentirà anche di poter monitorare con continuità l’andamento del livello del Lambro in modo da poter determinare delle soglie di allarme e, quindi, intervenire con maggiore tempestività ed efficienza”. In questo modo potranno essere impostate delle soglie di allarme che consentiranno di inviare degli alert molto precisi rispetto al punto in cui potrebbe verificarsi l’esondazione. Ciò consentirà alla Protezione civile una precisione di intervento molto maggiore che in passato.