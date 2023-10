Auto va a fuoco in Brianza: l'intervento dei vigili all'alba

Nella mattinata di oggi, 15 ottobre, i vigili del fuoco sono accorsi a Seregno, in viale Cimitero, dov'è stata segnalata la presenza di un'auto in fiamme.

L'intervento è avvenuto poco dopo le 7, e sul posto è giunta un'autopompa del distaccamento di Seregno. Preoccupati i residenti della zona, che si sono svegliati guardando alla colonna di fumo. Il rogo ha interessato una Smart, che pare fosse parcheggiata nella via da qualche tempo, che è risultata completamente distrutta.

Il rogo non ha causato feriti e anche i carabinieri di Seregno sono accorsi per i rilievi del caso e indagare circa le cause che hanno dato origine alle fiamme.