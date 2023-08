Dopo essere stato accertato un caso di West Nile il comune di Seregno in queste ore ha emanato un'ordinanza per un intervento di disinfestazione igienico - sanitaria in città per la giornata di oggi, 31 agosto.

La disinfestazione

L'intervento, che dovrebbe partire alle 20, interesserà la zona di residenza del seregnese colpito dal virus, ovvero l'area compresa tra via Palanzone e via Verdi, dal civico 202 fino al confine con Giussano, via Cervino e via Vicinale della Foinera, dal civico 67 fino al confine con Giussano. A eseguire la disinfestazione una ditta specializzata, finalizzata a sanificare il suolo privato e pubblico all’interno di un’area compresa entro 200 metri di raggio intorno, appunto, al luogo di residenza del seregnese colpito dal virus, e alla ricerca e rimozione di focolai larvali domestici e non domestici con prodotti larvicidi nell'aria e nella vegetazione (erba alta, siepi, cespugli) fino a un’altezza di 3 - 4 metri). "Si richiede l’effettuazione di un intervento urgente di disinfestazione mediante trattamento larvicida e adulticida contro la zanzara Culex, principale vettore del virus West Nile - si legge nell'ordinanza - nonché di rimozione dei focolai larvali presenti nelle aree pubbliche e private della zona definita a rischio. Si richiede che la disinfestazione vada effettuata entro giovedì 31 agosto 2023, in modo da agire il più velocemente ed efficacemente possibile, avvisando la zona interessata delle precauzioni da prendere".

Le precauzioni per i cittadini

Il comune ha anche stilato un elenco delle precauzioni per i cittadini per scongiurare il rischio di contagio. La malattia virale viene infatti trasmessa dalle punture delle comuni zanzare. In particolare si consiglia ai cittadini di indossare abiti chiari ed in grado di coprire gran parte del corpo, l'utilizzo di spray insetticidi, di evitare l’abbandono di materiali in cumuli all’aperto che possano raccogliere l’acqua piovana e di eliminare l’acqua dai sottovasi, l’uso di zanzariere e tende in ambienti chiusi e la pulizia di tombini di zone zone di scolo e ristagno con prodotti larvicidi.