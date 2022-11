Al via l'abbattimento della clinica brianzola

Al via dopo anni di attesa l'abbattimento della clinaca San Maria. Da questa mattina sono la lavoro i mezzi meccanici che raderanno al suolo lo stabile nel centro seregnese. «È un momento molto emozionante -ha spiegato il sindaco Alberto Rossi-. Un’emozione che si mescola alla vita ed alla nostalgia di molti, che qui sono nati, sono stati ricoverati o venivano a Messa nella cappellina, che preserveremo. La prima volta che siamo entrati, dopo l’acquisto dall’Inps, per arrivare alla chiesina ci abbiamo messo più di un’ora, perché il cortile era diventato un bosco, a seguito dell’abbandono. Oggi siamo all’inizio di una nuova storia, per lo sviluppo di questa area».

Cosa era l'area di via Settembrini

La parola è andata quindi all’assessore alle politiche sociali Laura Capelli, che è cresciuta a pochi metri dalla clinica: «Molti ricordano l’edificio solo per come è adesso, mentre io me lo ricordo quando funzionava. La clinica era bellissima. In origine, c’era solo il fronte sulla via Settembrini, poi è stata costruita la nuova ala. All’interno, c’era una scala in marmo chiaro, che portava ai piani superiori. Tutti i bambini del quartiere nascevano qui e la domenica il quartiere si ritrovava qui per la Messa delle 8.30. Il giardino era rigoglioso. La chiusura è stata una sofferenza per tutti».

Il futuro e le tempistiche

Corinna Cereda, ingegnere della Dsg Demolizioni Speciali, ha poi delineato il percorso delle prossime settimane: «L’attività è già cominciata con la pulizia delle aree, che ora sono agibili. Partiremo abbattendo la parte centrale, con un escavatore dotato di pinza, muovendo dall’alto verso il basso. Quindi ci sposteremo sul lato della via Circonvallazione, che dovrà essere chiusa per un breve periodo per motivi di sicurezza, ed infine sulla via Settembrini, che sarà a sua volta chiusa. L’ultima parte sarà fatta manualmente». La demolizione vera e propria dovrebbe richiedere un mese circa. Subito dopo, seguiranno le operazioni di pulizia: la riconsegna dell’area è prevista per l’inizio del 2023.