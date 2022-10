Ladro in trasferta in Brianza: ruba un'auto e scappa sui tetti

E’ partito da Roma per seminare panico in Brianza il 32enne laureato in psicologia che lunedì tra il pomeriggio e la prima serata ha rubato un’auto, tentato di entrare in una scuola ed è scappato sui tetti di case e attività industriali. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri che hanno dovuto faticare per acciuffare il ragazzo in fuga. Il 32enne è arrivato in Brianza con un treno da Roma lo scorso fine settimana. Ignoti i motivi dell’allontanamento da casa e soprattutto perché abbia scelto questa zona.

Fuga rocambolesca sui tetti

Si è concluso con il fermo, l’inseguimento degli uomini dell’Arma che tra il pomeriggio e la serata di lunedì hanno ricevuto diverse segnalazione d'allarme. Il giovane si è reso protagonista del furto di un’auto, una Fiat Panda, che secondo il suo racconto “l'ho solo preso in prestito per fare un giro”. Successivamente ha cercato di farsi dare una giacca a Giussano perché aveva freddo. Prima di entrare in una scuola, tentativo andato a vuoto senza riuscirci. Sulle tracce dell’uomo i carabinieri che una volta intercettato hanno ingaggiato un rocambolesco inseguimento sui tetti di alcuni stabili. L’uomo è stato fermato, portato in caserma e in attesa di eventuali denunce da parte di terzi.