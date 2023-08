Una nuova tensostruttura polifunzionale per la città che ha deciso di ripartire dallo sport

Negli scorsi giorni è stata posata la pavimentazione, e poi sarà la volta della soletta. A metà di settembre saranno montate le strutture lamellari. E a fine anno le associazioni sportive potranno finalmente cominciare a usufruire dello spazio.

Si lavora senza sosta a Seregno per la realizzazione del nuovo spazio sportivo polifunzionale di via 8 marzo, la nuova tensostruttura pensata per le associazioni sportive. A fare una visita nel cantiere, per poi dare conto dello stato dell'arte dei lavori ai cittadini attraverso la sua pagina Facebook, il sindaco di Seregno Alberto Rossi: "Ho effettuato un sopralluogo alla nuova tensostruttura via 8 marzo - ha postato il primo cittadino - Sono stati fatti grandi passi avanti. Negli scorsi giorni è stata posata la pavimentazione, poi sarà la volta della soletta, per arrivare alla metà di settembre a montare le strutture lamellari. Il cantiere procede secondo le tempistiche previste, con la consegna dei due campi polifunzionali prevista per la fine del 2023, così che da metà della prossima stagione sportiva, se non ci saranno intoppi, possano entrare nella disponibilità delle società sportive".

Un progetto, quello del nuovo spazio sportivo polifunzionale, pensato soprattutto nell'ottica delle tante associazioni che, come chiarito ancora da Rossi, a Seregno sono "in aumento" seppure per le stesse gli spazi siano sempre pochi. "Questo luogo - ha aggiunto Rossi - rappresenta quindi un grande passo in avanti per la città". Una città, Seregno, che ha dunque deciso di ripartire e di rilanciarsi partendo dallo sport.

A tal proposito, anche sulla piscina cittadina, ove da tempo si attende una seria manutenzione ma dove nel frattempo i prezzi sono lievitati, di nuovo Rossi ha voluto chiarire (sempre sulla sua pagina Facebook, rispondendo a un cittadino che ha chiesto lumi circa la situazione di degrado) che i lavori saranno eseguiti quanto prima: "La manutenzione della piscina è prevista nel contratto firmato con il gestore - ha sottolineato - Sul tema prezzi, il caro energia ha impattato in maniera forte sui costi delle piscine (tantissime hanno chiuso negli ultimi 3 anni nel nord italia) e la situazione che avevamo ereditato, al nostro insediamento, era quella in cui il centro sportivo causava perdite di numerose centinaia di migliaia di euro l'anno. Confermo, comunque, che la manutenzione dell'impianto sarà effettuata".