Parcheggio di nuovo chiuso per colpa dei vandali

Il parcheggio è quello sotterraneo di piazza Monsignor Gandini, sotto la biblioteca civica Ettore Pozzoli di Seregno. Che da oltre un mese è chiuso e che ora sta creando parecchi disagi agli studenti. Una questione decisamente spinosa e che è stata al centro di discussioni durante l'ultimo consiglio comunale.

A rivolgersi all'Assise è stato infatti il capogruppo di Forza Italia Luca Tommasi, dando conto dello stato di degrado in cui il parcheggio si trova. Chiuso dopo l'assalto di alcuni vandali che hanno svuotato gli estintori e divelto le porte antincendio dalle quali si accede all’area, e impossibile da riaprire finché non verranno ripristinate le condizioni di sicurezza. Così come hanno intimato i vigili del fuoco.

Un'azione però parecchio difficile da mettere in pratica. La gestione del parcheggio, che è a uso pubblico, è infatti condivisa con il condominio sovrastante. Dunque, secondo la convenzione sottoscritta fra comune e privato, la sistemazione degli estintori è di competenza del condominio (che ha già provveduto in tal senso) mentre quella delle porte antincendio spetta alla società che ha in gestione i parcheggi pubblici (con contratto in scadenza).

Di qui l'inghippo. Per il quale Tommasi si è augurato si possa trovare al più presto una soluzione: "Nella zona non c'è posto per parcheggiare e questo è fonte di grande disagio anche per gli studenti che si recano a studiare in biblioteca". Il sindaco Alberto Rossi, sottolineando come il comune si ponga come ente terzo rispetto alla vicenda, si è comunque impegnato a interessarsi della questione. Così da poter sciogliere l'impiccio.