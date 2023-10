La stazione brianzola dove gli ascensori (nuovi) ci sono ma non funzionano

Sono stati installati nove mesi fa, raccontano i residenti. Ma ancora non funzionano.

Si parla degli ascensori ubicati nella stazione ferroviaria di Seregno che permettono l'accesso ai binari (anche e soprattutto agli anziani e ai disabili) e che, secondo quanto segnalato dai residenti, sono stati installati e sarebbero dovuto essere funzionanti da mesi. "Dei quattro ascensori che portano all'accesso ai binari tre non funzionano e sono fermi - hanno spiegato i residenti alla nostra redazione - Sono nuovi e sono stati installati circa 9 mesi fa. Però non sono mai entrati in funzione"

Di fatto, secondo quanto riferito ancora dai residenti, a funzionare correttamente sarebbe solo l'ascensore che porta al binario 1, quello della tratta ferroviaria che che passa da Monza fino a Milano.

Il problema interessa poi anche i due ascensori che permettono l'accesso al sottopassaggio della stazione. Precedentemente funzionanti, qualche settimana fa si sono infatti guastati. Pare in concomitanza con le intense piogge delle scorse settimane.

Una situazione che per i seregnesi è fonte di parecchi disagi. Contattata sulla questione dalla redazione di MonzaToday, Rfi ha però fatto sapere che al momento, per quel che riguarda la stazione ferroviaria brianzola, non risulterebbero particolari anomalie: "Nella stazione di Seregno non risultano ascensori guasti - ha spiegato diversamente l'azienda - I due ascensori segnalati come non funzionanti, probabilmente, sono quelli di prossima attivazione e che al momento sono in fase di realizzazione e collaudo".