La fortuna bacia ancora la Brianza: vinti oltre 130mila euro al Lotto

Nuova vincita al Lotto in Brianza. La schedina fortunata è stata giocata a Seregno in occasione del concorso di sabato 16 marzo. Come riporta Agipronews, A Milano sono stati vinti 216.600 euro grazie alla combinazione 6-10-37-62 sulla ruota di Genova e all'opzione Lottopiù.

La stessa combinazione ha portato un'altra vincita da 216.600 euro a Varese, sempre con l'opzione Lottopiù, e una da 134.250 a Seregno. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 15,7 milioni di euro, per un totale di 286,1 milioni da inizio anno.