Maxi pulizia del letto del fiume: gli interventi di rimozione di detriti e alberi

Il comune di Seveso stanzia 22mila euro per la manutenzione e la pulizia del letto del torrente Comasinella. In questi giorni proseguono gli interventi dell'azienda specializzata incaricata dall'Ufficio Ecologia per la manutenzione e la pulizia del torrente Comasinella. Interventi di manutenzione e di pulizia lungo i 2 km del tratto che attraversano il comune brianzolo.

“L'intervento interessa le sponde e l'alveo del torrente e si configura come un'attività di prevenzione di protezione civile al fine di tutelare l'incolumità della popolazione”, fanno sapere dal comune. Gli operai saranno impegnati nel decespugliamento, nel taglio di piante cadute o che rischiano di cadere e nella rimozione di tronchi e di rami. L’obiettivo è ridurre il rischio idrogeologico, così da permettere al torrente di scorrere senza impedimenti.

La vegetazione eccedente o i detriti depositati nel letto del torrente, infatti, durante le piene possono ostruire il corso d'acqua in prossimità di ponticelli o restringimenti causando situazioni pericolose come straripamenti. “Effettuare con un'adeguata cadenza temporale interventi di questo genere come accade a Seveso è una buona pratica in un'ottica di prevenzione di possibili allagamenti, con tutto ciò che ne può conseguire in chiave sicurezza - si legge nella nota ufficiale del comune -. Un esempio concreto circa l'utilità di questi interventi manutentivi risale allo scorso 31 ottobre quando le intense precipitazioni che interessarono nella notte vasta parte della Brianza settentrionale provocarono un rigonfiamento repentino dei corsi d'acqua che attraversano i nostri territori. A Seveso i danni causati dalla fuoriuscita del Certesa furono limitati e provocarono pochi danni a cose e nessuno a persone, proprio grazie alla puntuale pulizia dei letti dei torrenti".