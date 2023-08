Simone Passero, il brianzolo che sarà protagonista sul red carpet della Mostra del cinema di Venezia

Ci sarà anche un po’ di Brianza sulla passerella della Mostra internazionale del cinema di Venezia. Tra i protagonisti del grande evento ci sarà Simone Passero, 34 anni, attore e produttore nato a Milano ma ormai desiano d’adozione. Grande l’emozione dell’artista che alla vigilia dell’importante evento rivela a MonzaToday il nuovo prestigioso ruolo in Laguna. “Alla Mostra internazionale del cinema di Venezia sarò in duplice veste: di produttore della casa di produzione italo-svizzera Independent Movie Productions, insieme all'amico e collega Daniele Marcheggiani; ma anche in qualità di attore per la promozione del prossimo progetto cinematografico dal titolo provvisorio ‘Il Console’, le cui riprese inizieranno questo autunno”.

Una passione per la recitazione iniziata quando Simone (che dal 2007 vive a Desio) era un bambino. “Sono sempre rimasto affascinato ed incuriosito dal pensiero di poter ricreare contesti e vicissitudini d’esistenza che riguardano le persone, con tutte le sfumature ma anche le emozioni dell’animo umano che ciascuno di noi vive, condivide e ne conserva esperienza giorno per giorno”, racconta. Un incontro con la recitazione che, però, è più recente quando nel 2013, terminata l’Università e conseguita la laurea in Scienze Geografiche, ha deciso di intraprendere la difficile – ma emozionate – carriera di attore.

Il grande pubblico lo conosce anche per le pubblicità tra cui lo spot per Nespresso, affiancato a George Clooney e Jack Black, che ha catturato l'attenzione del pubblico a livello internazionale. Ma non solo: il giovane attore brianzolo vanta anche importanti collaborazioni con la Rai, con il Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano e la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti. Il debutto come Napoleone Bonaparte in "Arena Civica: una palestra di Cultura", collaborando poi con Giuliana Nuvoli in produzioni teatrali di successo come "Dante a Teatro". Ha perfezionato le sue abilità con maestri del calibro di Giancarlo Giannini e ha lasciato il segno anche nel cinema e nel doppiaggio

Una vita divisa tra studio, sport (quella passione adolescenziale per la pallacanestro), e adesso anche recitazione e quel legame con la Brianza che ancora oggi, impegnato su e giù per l’Italia (ma non solo) per le riprese, continua a richiamarlo alla “sua” Desio. "È una cittadina tranquilla e a misura d’uomo - conclude -. Con la presenza dello splendido Parco di Villa Tittoni, vero fiore all’occhiello della città. Peraltro sono molto legato alla biblioteca civica perché è il luogo dove studiavo, e dove continuo tutt’oggi a studiare i copioni”.