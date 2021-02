La polizia locale si fa tech: 6,5 milioni di euro per sniffer, laser scanner e mezzi elettrici

Soldi in arrivo per la Locale. La regione Lombardia, come comunicato dallo stesso Pirellone in una nota, "ha approvato un bando da 6,5 milioni di euro per agevolare l'acquisto, da parte degli enti locali, di dotazioni tecnico strumentali e di veicoli per la polizia locale lombarda".

I fondi, hanno spiegato dall'amministrazione regionale, possono essere richiesti dai "comuni singoli o in forma associata, dalle comunità montane, le province e la città metropolitana di Milano". Sarà possibile acquistare bici elettriche, defibrillatori, metal detector, auto e moto, moto d'acqua, laser scanner, motoslitte e sniffer palmari.

"Abbiamo completato l'iter in tempi brevi - ha sottolineato l'assessore regionale alla sicurezza, Roccardo De Corato - ed abbiamo immediatamente avviato le procedure per la pubblicazione del bando. Si tratta di un avviso particolarmente importante, molto atteso delle amministrazioni locali".

"Ancora una volta regione Lombardia viene incontro alle esigenze degli enti con l'obiettivo di migliorare sempre più i servizi di polizia locale. Un salto di qualità che passa, necessariamente, da una dotazione sempre più tecnologica ed efficiente. In particolare - ha concluso l'esponente del Pirellone - gli sniffer palmari saranno utilissimi per i controlli anti droga".

L'avviso, pubblicato nella sezione 'bandi' del portale regionale, scadrà il prossimo 15 marzo alle ore 14.