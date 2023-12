Monza celebra Maria Callas, la divina fra le dive

Il 2 dicembre 1923 nasceva Maria Callas, una donna e una voce che sono diventate una leggenda.

Anche a Monza, così come accade in tutto il mondo, si omaggia il mito delle divina fra le dive. L'appuntamento è per oggi pomeriggio, 3 dicembre, alle 17, in Sala Maddalena, con la lettura scenica organizzata dall' associazione Mnemosyne, in collaborazione con il comune di Monza, nell'ambito della rassegna "Carta da lettere" edizione 2023, curata da Ettore Radice.

Al centro dello spettacolo il carteggio tra il soprano e il regista Pier Paolo Pasolini, il cui profondo legame era nato sul set del film "Medea", del 1969, nel quale la Callas era protagonista. "A parte mia madre, è l' unica donna che abbia mai amato, diceva Pasolini della Callas" chiarisce a tal proposito Radice.

A curare la drammaturgia del recital Antonetta Carrabs, che sarà anche voce narrante insieme ad Alessandro Castellucci. Il soprano Elisa Maffi, accompagnata al pianoforte da Kleva Mettoli, interpreterà invece le arie di Bellini, Verdi e Puccini che hanno reso celebre la "Divina". Saranno infine proiettati anche una breve intervista della soprano e alcuni frammenti del film Medea.

Ingresso possibile con prenotazione al 349 1767434