Mancano gli educatori: al pomeriggio niente sport per i bambini disabili

Il progetto promosso dal comune di Monza è lodevole: promuovere l'educazione motoria e lo sport anche con il coinvolgimento delle società sportive di Monza. Sia durante l'orario scolastico, sia in orario extrascolastico con prezzi calmierati così da permettere a un numero sempre maggiore di bambini di avvicinarsi alle diverse discipline sportive.

Ma se il progetto - che si intitola "Sport per te" - ha galvanizzato grandi e piccini c'è qualcuno che, purtroppo per adesso il pomeriggio resta in panchina. Sono i bambini diversamente abili: le società sportive non avrebbero a disposizione gli educatori per seguirli e quindi vengono esclusi dalle attività pomeridiane promosse fuori dalla scuola. Il problema è stato sollevato dal consigliere comunale Francesco Cirillo (capogruppo di Forza Italia) che sulla faccenda ha presentato una interrogazione durante il consiglio comunale di lunedì 10 ottobre. "Purtroppo i bambini monzesi affetti da disabilità non potranno frequentare i corsi extra scolastici - si legge nella sua interrogazione -. Le società sportive non sono 'attrezzate' con educatori e/o operatori specializzati a supporto degli istruttori".

Mentre a scuola il bambino ha comunque l'insegnante di sostegno, durante le attività extra scolastiche questa figura non c'è. "La società 'inclusiva' - aggiunge Cirillo - di cui l'ente comunale deve tendere non può prescindere dall'offrire ai propri concittadini affetti da disabilità le medesime occasioni e opportunità". Il consigliere azzurro auspica infatti che il comune trovi una soluzione. “È il comune che dovrebbe supportare comunque le società sportive che non dispongono del personale di sostegno", aggiunge.

Il progetto coinvolge 14 società sportive monzesi e offre 63 corsi extra curriculari. Le attività in orario scolastico coinvolgono i bambini delle prime quattro classi della scuola primaria 8.30 alle 16.30 con moduli da 8 ore (minimo 1 modulo, massimo 3 moduli) realizzati gratuitamente dalle società sportive che hanno aderito al progetto. In orario extra scolastico (dalle 16.30 alle 17.30) un'ora alla settimana per 30 settimane per i bambini di tutte le classi dalla prima alla quinta al prezzo calmierato di 120 euro (assicurazione inclusa). Tra le discipline sportive offerte dal progetto anche pattinaggio, arti marziali, rugby e scherma.