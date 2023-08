Anche il patron della Formula 1 mangia la "pizza più buona della galassia conosciuta"

“Siete voi i grandi campioni”. Così Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ha voluto salutare i ragazzi di PizzAut al termine di una serata culinaria e di festa. Nico Acampora e il suo team di pizzaioli e camerieri autistici non credevano ai loro occhi quando nella serata di mercoledì 30 agosto Domenicali e un gruppo di amici ha varcato l’ingresso della pizzeria monzese. La macchina della Formula 1 si è già messa in moto e PizzAut sarà presente in Autodromo con un food truck per preparare e servire le pizze ai campioni della Formula 1, ma anche ai team che ci sono dietro ai piloti.

Ma intanto Domenicali “la pizza più buona della galassia conosciuta” l’ha voluta mangiare comodamente seduto al tavolo del ristorante monzese di PizzAut. Una serata durante la quale il presidente e amministratore delegato della Formula 1 ha potuto vedere di persona il progetto nato dalla determinazione di Nico Acampora: regalare autonomia e formare professionalmente i ragazzi autistici donando loro un futuro. “È mezzanotte, chiudiamo PizzAut - ha scritto ieri sera Acampora sui social -. Questa sera è stata la prima sera di apertura dopo le vacanze. I ragazzi felici di rientare a lavoro. Grande sorpresa fra i tavoli: questa sera è venuto a cena il gran patron della Formula 1 Stefano Domenicali, amministratore delegato di quel bellissimo Circo che chiamano Formula 1. Una visita gioisa e piena di entusiasmo...e sentire Domenicali, manager di fama mondiale, fare i complimenti ai ragazzi, a me e al progetto PizzAut ha reso la riapertura del ristorante ancora più emozionante".