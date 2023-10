Lievitano i costi e mancano i fondi: il cantiere per la fermata ferroviaria non parte

Mancano i fondi e i lavori per la realizzazione della fermata ferroviaria Monza Est sono in ritardo. I lavori per la realizzazione della nuova fermata ferroviaria di Monza progettata in via Einstein, nel quartiere Libertà, per adesso restano fermi. Lo ha annunciato in consiglio regionale l’assessore alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici Claudia Maria Terzi rispondendo a una interrogazione presentata dal consigliere brianzolo Gigi Ponti (Pd). L’opera, da anni attesa dai monzesi, resta quindi ferma al palo. Mentre è già stato realizzato il sottopasso ciclopedonale che collega la via Einstein con la via De Marchi, bisognerà attendere per i lavori di realizzazione della fermata.

Ponti ha chiesto alla giunta regionale se intende rifinanziare il progetto ad oggi bloccato a causa dell’aumento dei costi, lievitati da un milione e mezzo a 6 milioni e mezzo di euro. “Il Comune di Monza - sottolinea Ponti - in assenza di ulteriori risorse, non potrà portare a termine il progetto entro il 31 dicembre 2024, come prevedeva l’accordo stilato con la Regione. Il risultato è che i lavori resteranno a metà per un periodo imprecisato, visto che ad oggi è stato realizzato solo il sottopasso”.

“L’assessore Terzi - incalza Ponti- ha ribadito che si tratta di un ‘opera essenziale per il territorio, ma ha anche precisato che a fronte delle risorse già stanziate ad oggi l’assessorato non dispone di altri fondi per finanziare l’opera. In sintesi l’assessore imputa a Rfi la responsabilità di reperire i 5 milioni di euro necessari per il completamento dell’opera”. Ponti nel frattempo ha depositato una richiesta di audizione con Rfi per capire quali siano le reali intenzioni della società e quali i tempi previsti per i lavori. “Se dall’incontro con Rfi non emergerà l’intenzione di coprire il finanziamento, tra un mese depositerò un ordine del giorno al Bilancio regionale per chiedere i fondi necessari a completare l’opera centrale per Monza e per far crescere ’intero servizio ferroviario della Brianza”, ha concluso il consigliere dem.