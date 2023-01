Lavori alla fognatura, in città tratto chiuso e divieti per 10 giorni

Cantieri e lavori in corso a Cesano Maderno. Mercoledì 25 gennaio 2023 partiranno i lavori di Brianzacque per il rifacimento di un tratto di rete fognaria in corso Libertà e l'intervento si protrarrà per una decina di giorni. A renderlo noto è il comune.

"L’intervento urgente di manutenzione straordinaria sarà svolto dal settore fognature dell’utility dell’idrico brianzolo e ha l’obiettivo di ripristinare il corretto funzionamento idraulico dell’infrastruttura. La stima della durata dei lavori è di 10 giorni lavorativi" spiegano dal municipio.

Lavori e tratto di strada chiuso

L’intervento comporterà la chiusura al traffico veicolare di corso Libertà, tra il civico 85 e il civico 100 (tratto compreso tra Via Puccini e Via Padre Gemelli). In particolare, dal giorno 25 gennaio sino al termine dell’attività, è istituito: il divieto di transito (ad eccezione dei residenti) in corso Libertà dall’incrocio con via G. Rossini e via Donizetti e dall’incrocio con via Puccini alla via Padre Gemelli; il divieto di sosta con rimozione forzata dall’incrocio con via Puccini alla via Nazionale dei Giovi; il doppio senso di circolazione (con accesso solo ai residenti) dall’incrocio con via Nazionale dei Giovi alla via Padre Gemelli; il senso unico con direzione sud in via Puccini dall’incrocio di Corso Libertà a via Giovanni Pascoli;

È prevista inoltre la sospensione dei transiti, con relativa deviazione, delle linee di trasporto pubblico locale.