Lavori sulle strade di Desio, tutte le vie chiuse e i divieti

Lavori sulle strade di Desio. E modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento degli interventi di cantiere.

"Con ordinanze di Polizia Locale n. 203 e 205 del 22/06/2022 è stata disciplinata in via provvisoria la circolazione stradale presso alcune aree del territorio comunale per permettere lavori di manutenzione ordinaria e consolidamento sedi stradali e rifacimento segnaletica orizzontale" spiegano dal municipio.

Le modifiche alla viabilità

Dalle ore 8,30 di lunedì 27/6/2022 alle ore 18,00 di giovedì 30/06/2022 è istituito il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli lungo la via Guarenti, nel tratto compreso tra l’incrocio con via Dolci e l’intersezione con via XXV Aprile, al fine di agevolare la realizzazione degli interventi di consolidamento con posa di cordonature per la nuova delimitazione della rotatoria.

Inoltre per il periodo strettamente necessario agli interventi di scavo presso l’intersezione tra la via Guarenti e la via XXV Aprile, è altresì istituita l’inversione del senso unico di marcia in via Dolci (con andamento da sud verso nord, nel solo tratto compreso tra via Guarenti e via Buozzi), ciò in funzione della necessità di garantire il transito dei residenti nelle strade perimetrali all’area interessata dal cantiere stradale.

Durante l’esecuzione dei lavori, nel tratto a senso unico di via Dolci e lungo la carreggiata agibile di via Guarenti, il limite di velocità viene ridotto a 20 km/h. Da giovedì 23/06/2022 e sino al termine delle operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale, indicativamente previste per le ore 18,00 di venerdì 22 luglio sarà istituito il divieto di sosta con “rimozione forzata” su amo i lati delle carreggiate o all’interno delle aree interessate dal cantiere lungo le seguenti strade comunali:

- via Lavoratori dell’Autobianchi (piazzale parcheggio)

- vie Prati e Grandi (stalli di sosta nei pressi del mercato)

- vie Paganini e don Coccè (stalli di sosta aree parcheggi)

- via Monteverdi (stalli di sosta e aree zebrate)

- via don Milani (stalli di sosta)

- via Canonico Villa 36,

- via Carcassola 19A e 21

- via Pellico 3

- via Boito 11

- via Matteotti 56

- via XX Settembre

- via Prati 91

- via Mons. Castelli 10

E’ consentita la sosta ai soli mezzi d’opera deputati ai lavori. Nei medesimi tratti interessati dai cantieri, inoltre, durante l’esecuzione dei lavori, il limite massimo di velocità viene ridotto a 30 Km/h, in funzione della necessaria riduzione del calibro stradale e la chiusura delle strade. Con le dovute attenzioni e cautele, secondo l’andamento dei lavori, viene consentito l’accesso alle aree precluse alla circolazione, ai veicoli appartenenti o condotti dai residenti all’interno di esse, esclusivamente per l’accesso ai passi carrai ed ai box, nonché per le operazioni connesse ai cicli lavorativi per il carico e lo scarico merci presso le attività artigianali e commerciali ivi ubicate.

Sarà cura delle ditte incaricate di eseguire i lavori, posare e mantenere efficiente la dovuta segnaletica di cantiere, nonché la regolamentazione del traffico con l’impegno di “movieri” muniti di apposita paletta segnaletica, qualora se ne ravvisasse la necessità.