Monza-Roma: tutte le strade chiuse per la partita

Il 3 maggio i bagaj di mister Palladino scenderanno in campo contro la Roma di Mourinho. Appuntamento alle 21 all’U-Power Stadium. Come sempre la viabilità intorno alla stadio verrà modificata.

Come si legge sull’ordinanza pubblicata sull’albo pretorio del comune di Monza strade chiuse e divieti di sosta fin dal primo pomeriggio. Dalle 16:30 fino al termine della manifestazione sportiva è vietata la circolazione nelle seguenti aree di parcheggio (ad eccezione dei veicoli autorizzati): nell’area prospiciente l’U-Power Stadium posta lungo viale Sicilia e viale Stucchi; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley.

È vietata la circolazione lungo via F. Tognini. È vietata la circolazione sia di veicoli che di pedoni nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su viale Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio della dell’Iper. È vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati: di via F. Tognini; di viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Modigliani e viale Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati; di viale Stucchi, semicarreggiata direzione sud; nell’area prospiciente lo stadio posta lungo viale Sicilia e viale Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley, a eccezione dei veicoli autorizzati; nelle aree di sosta con accesso da via Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley a eccezione dei veicoli autorizzati.

Dalle 16:30 fino al termine del deflusso veicolare (ovvero a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica) ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto intervento e soccorso e comunque autorizzati a tutti i veicoli così definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992 è vietata la circolazione lungo viale Stucchi, semicarreggiata direzione sud; lungo viale Sicilia, semicarreggiata direzione ovest (centro città), nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. B. Stucchi e via A. Modigliani; in via Zuccoli: in viale Sicilia. È vietata la circolazione lungo via della Guerrina, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Modigliani e v.le G. B. Stucchi a eccezione dei dipendenti di turno di turno nella fascia oraria della manifestazione presso le aziende lungo quel tratto; lungo via Nievo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. L. Kullmann e v.le G. B. Stucchi.

Dalle 22 fino al termine del deflusso veicolare, a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ovvero a discrezione e su disposizione del funzionario responsabile dell’ordine pubblico della Questura ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto intervento e soccorso e comunque autorizzati a tutti i veicoli così definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992 è vietata la circolazione lungo viale Stucchi, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Sicilia e l’intersezione con viale Libertà; lungo viale Sicilia, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Stucchi e via Modigliani; l’impianto semaforico disciplinante intersezione Pompei / Sicilia viene posto a luci gialle lampeggianti.