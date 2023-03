Torna lo street food a Monza: 2 settimane di golosità

Torna lo Street Food Festival a Monza. Un appuntamento da segnare sul calendario per gli appassionati del cibo da strada. La rassegna, organizzata da Tipico Eventi, farà tappa anche nella città di Tedolinda. Come location sia il Parco di Monza sia i vicini Boschetti Reali.

Il primo appuntamento è fissato per il lungo ponte a cavallo tra il 25 aprile e l’1 maggio. Gli stand con le leccornie dall’Italia e dal mondo faranno sosta nel grande polmone verde dal 22 aprile all'1 maggio con tante proposte gastronomiche da gustare passeggiando lungo i viali del Parco. Poi dal 7 al 9 luglio street food e festa della birra ai Boschetti Reali: fiumi di birra accompagnati da cibi da strada sia per gli appassionati del dolce sia per gli appassionati del salato.