Stop al degrado e alla criminalità: in arrivo 31 telecamere nei parchi

31 telecamere di videosorveglianza. 31 "grandi fratelli" a vegliare sulla sicurezza di chi frequenta i parchi e i giardini pubblici di Monza. Il nuovo sistema di videosorveglianza, realizzato grazie al contributo della Regione Lombardia, vedrà il posizionamento di 31 telecamre in 12 aree pubbliche. Precisamente due presso il giardino tra le vie Artigianelli e Gramsci; quattro in quello tra le vie Visconti, Grassi e Lambretto; sei presso il Giardino Incantato; cinque in via Messa; due in via Gadda; due in via Piero della Francesca; due in via Monte Sabotino; due tra le vie San Rocco e Dei Prati; due in via San Fruttuoso; una in via Tevere; due nelle vie Monte Bisbino e Monte Bianco; una tra le vie Calatafimi e Cappuccini.

Alcuni di questi parchetti sono spesso al centro di episodi di spaccio e violenza. Soprattutto quello in via Artigianelli diventato punto di ritrovo di spacciatori, e quelli di via Azzone Visconti dove già in passato le forze dell'ordine hanno eseguito retate. Il costo totale dell'intervento di acquisto e installazione delle telecamere è di 115mila euro, ma grazie al contributo della Regione Lombardia è stato riconosciuto un finanziamento fino all'80% dell'investimento (per un massimo di 80 mila euro).

"Le nuove telecamere di osservazione (che consentono all’operatore di comandare a distanza il posizionamento e lo zoom degli apparecchi) e quelle di contesto (bullet fisse, dotate di un Led infrarosso particolarmente potente che permette di effettuare riprese in assenza di luce sufficiente) - spiegano dal comune di Monza - sono capaci di fornire, oltre ai flussi video, ulteriori informazioni quali la rilevazione di oggetti abbandonati, l’ingresso o l’uscita da una determinata area, il motion detection (strumento utilizzato per rilevare il movimento di una persona o di un oggetto) e altri servizi innovativi".

"L’accesso a questi fondi è importantissimo sul fronte della sicurezza nella nostra città - spiega l’assessore alla Sicurezza Federico Arena -. Il potenziamento della videosorveglianza aiuterà soprattutto nell’attività di prevenzione, garantendo una maggior tranquillità a cittadini e titolari di attività, in modo particolare in quei luoghi dove i genitori accompagnano i propri figli a giocare o per svolgere altre attività all’aperto. Nella scelta dei luoghi per il posizionamento delle telecamere sono state tenute in considerazione anche le segnalazioni pervenute dai cittadini: riteniamo infatti la collaborazione anche della singola persona un elemento indispensabile di sicurezza partecipata. Per questo siamo sempre attenti alle diverse opportunità di finanziamento che arrivano da altri enti, proprio per utilizzare tutte le risorse disponibili in un momento di oggettiva sofferenza per i bilanci comunali”.