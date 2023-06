"C'è solo un presidente", il coro dei tifosi per Berlusconi fuori da Villa San Martino

"C'è solo un presidente". Questo il coro intonato all'unisono da centinaia di tifosi che martedì sera si sono dati appuntamento fuori da Villa San Martino ad Arcore per l'ultimo, simbolico, saluto al patron biancorosso. Tifosi, sostenitori biancorossi e milanisti presenti. Una rosa in mano, alzata verso il cielo, e la voce per intonare il coro di omaggio al presidente.

Le immagini del momento di omaggio dei tifosi sono state riprese e condivise dalla consigliera regionale Martina Sassoli, tifosa del Monza e per 23 anni militante attiva in Forza Italia, partito con cui ha mosso i primi passi in politica con una carriera come amministratrice locale fino al passaggio al gruppo misto in consiglio comunale al termine della giunta Allevi e alla candidatura al fianco di Letizia Moratti in Regione Lombardia. "Innovatore. Lungimirante. Generoso. Determinato. Tante parole sono già state dette e scritte e molte altre ne verranno - questo il personale ricordo condiviso da Sassoli su Berlusconi - Tutte parole vere, sentite, che faccio mie. Ma soprattutto, per me Silvio Berlusconi è stato un padre patriota, attaccato alla nostra Italia come pochi altri. Un leader, in ogni ambito e in ogni momento della propria esistenza (...). Un uomo che mi ha insegnato tanto, con il suo rigore, la sua manicale ricerca della perfezione, con la sua straordinaria capacità dialettica, ma anche con la sua grande umanità, che non è mai venuta a mancare".

