Fino alla fine del 2026 meno treni e più problemi per i pendolari brianzoli

Treni in meno e parecchi disagi in più: fino alla fine del 2026 la vita dei pendolari brianzoli non sarà affatto facile.

Da lunedì 5 febbraio, infatti, per via dei lavori finalizzati al finanziamento delle infrastrutture nella stazione di Bergamo, sarà sospesa la circolazione dei treni fra Bergamo e Milano. In particolare direttamente interessate dagli interventi saranno le linee della direttrice Bergamo - Milano via Carnate e quelli della direttrice Bergamo - Lecco. fino, appunto, alla fine del 2026.

Lo fa sapere Ferrovie dello Stato in una nota nella quale si specifica anche che "i comuni interessati dall'interruzione saranno serviti da un servizio sostitutivo con bus". I treni circoleranno regolarmente invece sull’intero itinerario delle linee Bergamo - Brescia e Bergamo - Milano via Pioltello. Sulla linea Bergamo - Treviglio il servizio subirà la riduzione di qualche corsa di rinforzo e alcune rimodulazioni.

I lavori (per un totale di 102 milioni di euro) riguarderanno sia la stazione di Bergamo, sia la linea ferroviaria, e serviranno a garantire "un incremento dei volumi di traffico, anche grazie al raddoppio dei binari e al futuro collegamento con l’aeroporto di Orio al Serio". Così come sottolinea ancora Fs. Saranno realizzati anche nuovi marciapiedi e collegamenti miglioreranno anche l’accessibilità della stazione. Il progetto prevede infine l’attrezzaggio lungo linea di nuovi impianti ed apparati tecnologici, la soppressione dei passaggi a livello posti lungo la tratta Ponte San Pietro - Bergamo e del passaggio a livello nella tratta Bergamo - Montello (km 23+622) con la realizzazione di nuove opere sostitutive, che garantiranno maggiore regolarità alla circolazione ferroviaria e una riduzione dei tempi di percorrenza tra Milano e Bergamo (via Carnate) e tra Lecco e Bergamo.