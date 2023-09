Da oggi aumenta il costo dei biglietti dei treni

Il giorno degli aumenti. Da oggi, venerdì 1 settembre, come spiega MilanoToday scatta il rincaro di biglietti e abbonamenti Trenord, la società di piazzale Cadorna che gestisce il trasporto ferroviario a Milano e nel resto della Lombardia.

"Come da delibera regionale XI/611 del 10/07/2023 con oggetto 'Determinazioni in merito alle tariffe per i servizi di trasporto pubblico regionale e locale per l'anno 2023 ai sensi del regolamento regionale n.4 del 10 giugno 2014' a partire dal 1° settembre 2023 entra in vigore un aggiornamento del sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico", si legge in una nota dell'azienda.

Gli aumenti, che saranno di circa il 4%, non riguardano il listino Stibm - le tariffe "treno+metro" utilizzate dai pendolari -, ma solo i ticket integrati "Io viaggio in Lombardia", "Io viaggio in provincia" e "trenoincittà" e saranno di circa il 4%. Il rincaro di ticket e abbonamenti è necessario per rispondere a una norma regionale che chiede di adeguare i costi all'inflazione, la stessa che poteva portare - ma per ora non dovrebbe accadere - il comune di Milano a far salire il prezzo dei mezzi Atm.

Nelle scorse ore, infatti, palazzo Marino ha chiarito che dopo l'aumento di gennaio 2023 - da 2 euro a 2,20 euro - non scatterà un nuovo rincaro. "È un momento in cui le condizioni economiche e sociali ci chiedono di non caricare questo costo su chi utilizza i mezzi pubblici", ha detto l'assessore alla mobilità Arianna Censi. "Ci faremo carico della quota che spetta al comune di Milano, 5 milioni e 900 mila euro su 10 milioni e 944 mila della quota complessiva del sistema Stibm, per coprire il costo dell'aumento Istat deliberato dalla Regione Lombardia".