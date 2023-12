Eccellenze sportive: trofeo al Monza Marathon Team

I podisti con le ali piedi. Fino all'empireo dei vittoriosi.

Sono gli atleti del Monza Marathon Team ad essersi aggiudicati il Trofeo "MonzaCorre", il riconoscimento per la società sportiva i cui atleti hanno partecipato, nella stessa stagione sportiva, alle 4 manifestazioni podistiche 10K, Monza-Resegone, Monza-Montevecchia e Monza21 Half Marathon, già Mezza di Monza.

La cerimonia di conferimento lunedì 18 dicembre, alle presenza del sindaco Paolo Pilotto, dell’assessore allo Sport Viviana Guidetti e del presidente del Comitato Regionale Lombardia Fidal Gianni Mauri. A ritirare il premio saranno il presidente del sodalizio sportivo monzese Luca Pancirolli e il vicepresidente Andrea Galbiati.

Il Trofeo

Il Trofeo MonzaCorre è stato assegnato quest’anno sulla base dei risultati complessivi ottenuti in 3 manifestazioni podistiche avvenute tra maggio e ottobre. E alla quale Il Marathon Team ha partecipato. Ovvero la Monza - Montevecchia (gara a coppie di 32,5 chilometri), la Monza - Resegone (gara a terne di 42 chilometri) e la Mezza di Monza (gara individuale di 21,097 chilometri). Normalmente sono 4 le corse considerate, ma nel 2023 è stata esclusa la 10k in quanto non competitiva e quindi non inserita nel calendario Fidal.

L’asd "Monza Marathon Team" si è aggiudicata il trofeo totalizzando 368 punti complessivi. Nel mese di maggio dell'anno 2023 lo stesso trofeo è stato richiesto alla società vincitrice della precedente edizione e rimesso in palio per la stagione successiva. Sulla base del Trofeo ogni anno viene aggiunta una targhetta con l'indicazione dell'anno e della società a cui è stato assegnato. Alla società sportiva vincitrice del trofeo vengono anche assegnati 30 scudetti applicabili alle maglie sociali, con la riproduzione del logo "MonzaCorre" unitamente all'anno della vittoria.

Gli altri riconoscimenti (anche a Villasanta)

Oltre al Trofeo, assegnato sulla base dei punti conseguiti, sono previsti ulteriori riconoscimenti, sotto forma di targa in cristallo con lo stemma del comune di Monza, il logo "MonzaCorre" e l’anno di partecipazione. Il "Monza Marathon Team" riceverà il premio per la società partecipante più numerosa. Il riconoscimento individuale per l’atleta maschile più veloce se lo è aggiudicato Andrea Gandini, appartenente al "Monza Marathon Team", mentre il premio per l’atleta femminile più veloce lo ha vinto Alessandra Lupidi dell’ASD "Infinity Cycling".

Fidal Lombardia ha infine premiato l’asd "Athletic Club Villasanta" come società sportiva Fidal lombarda che meglio si è classificata nelle tre gare. Per la società interverranno alle premiazioni il presidente Edilio Minetti ed il vicepresidente Enzo Locati.

"Il Trofeo MonzaCorre - afferma l’assessore allo Sport Viviana Guidetti - vede ogni anno confrontarsi molte delle principali realtà podistiche del territorio, ed è ancora una volta l’occasione perfetta per ricordare quanta cultura dello sport ci sia in città".