In Brianza sorgerà un nuovo (e moderno) campo da beach volley

Un nuovo campo da beach volley in Brianza per ampliare l’offerta sportiva sul territorio.

La giunta comunale di Usmate Velate ha approvato il progetto esecutivo che, a partire dalla prossima primavera, vedrà aprire i lavori per la costruzione di un campo outdoor da pallavolo nel centro comunale di via Luini. "Si tratta di un impianto sportivo che va a completare l’offerta nel centro sportivo comunale - hanno spiegato il sindaco Lisa Mandelli e Lucia Traversi, consigliere con delega allo Sport - Con il nuovo campo si risponde anche alle richieste emerse dai cittadini e si dà seguito all’interesse dimostrato verso il progetto nel corso del Bilancio partecipato 2022. Pur non essendo risultato il progetto vincitore, l’amministrazione comunale ha infatti comunque deciso di individuare le risorse necessarie per la costruzione di uno spazio di gioco e di divertimento, utile per creare sana aggregazione fra i più giovani".

Come sarà il nuovo campo sportivo

Il campo di beach volley sorgerà all’interno del centro sportivo di via Luini e si integrerà con le altre strutture già oggi presenti. In uno spazio verde verrà realizzato il campo da gioco, utilizzando dimensioni e materiali che ne consentano l’utilizzo sportivo.

Il costo complessivo delle opere è stimato in 50mila euro, il via ai lavori è stato previsto nel periodo della tarda primavera mentre la tempistica di realizzazione è stata stimata in 60 giorni lavorativi. L’intervento prevede uno scavo pari alle dimensioni del campo da gioco, la stabilizzazione del fondo e la posa di materiali idonei al gioco e al drenaggio delle acque, il progetto prevede poi la completa recinzione del campo da gioco per motivi di sicurezza per i giocatori, per i passanti e per la struttura; prevista inoltre la posa di segnaletica, nastri, tubolari e rete di separazione dei campi da gioco per consentire lo svolgimento regolare delle partite.