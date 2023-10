Il comune brianzolo sorvegliato con 60 telecamere: ecco dove sono gli occhi elettronici

Occhi elettronici per garantire la sicurezza.

Sono oltre 60, nel comune di Usmate Velate, le telecamere poste in uso agli agenti di polizia locale che "osservano" in tempo reale il territorio e tengono traccia di quanto avviene nelle strade della città.

Un monitoraggio elettronico capillare, ampliato nel corso del 2020 e del 2021 dalla giunta delsSindaco Lisa Mandelli, che ha inteso porre l’attenzione sulle zone potenzialmente sensibili di Usmate, di Velate e di Cascina Corrada. Attraverso la pagina dedicata nel nuovo sito web dell'amministrazione, sarà possibile verificare dove si trovano, con buona precisione, gli impianti di videosorveglianza e le direttrici stradali maggiormente attenzionate.

"Il sistema di videosorveglianza del territorio comunale nasce a tutela della sicurezza urbana e del patrimonio pubblico, per la sicurezza della circolazione stradale, per la vigilanza di aree impiegate come discariche di materiali, nonché per dotarsi di un valido strumento operativo di protezione civile - afferma il sindaco Mandelli - Attraverso l’ausilio della tecnologia, si integra e si supporta il lavoro degli organi istituzionalmente preposti alla tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico".

Sempre nella sezione web vengono anche fornite utili indicazioni in materia di privacy e tutela dei dati personali, oltre a come poter richiedere accesso alle immagini dell’impianto comunale di videosorveglianza. Richiamato anche il regolamento per la disciplina e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza, approvato nel 2022 dal consiglio comunale.

"L’importanza delle telecamere di videosorveglianza è confermata dall’utilizzo, anche recente, che ne ha fatto la nostra polizia locale per identificare responsabili di abbandoni di rifiuti e per danneggiamento di arredo urbano - aggiunge Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza - Senza in alcun modo voler essere oppressivi, riteniamo questo strumento utile per elevare la percezione di sicurezza dei nostri abitanti. È per questa ragione che nel corso degli anni il numero di occhi elettronici in funzione è andato aumentando, puntando anche ad un incremento nella qualità delle riprese così da poter disporre di un numero maggiore di dettagli in caso di indagini".