Il comune brianzolo che abbatte le barriere architettoniche e riasfalta marciapiedi e strade

Al via l’abbattimento delle barriere architettoniche il rifacimento di porzioni di strade e di marciapiedi. Tempo di lavori ad Usmate Velate dove, nei prossimi giorni, prenderanno il via i cantieri per gli interventi di manutenzione straordinaria, approvati dalla giunta guidata dal sindaco Lisa Mandelli lo scorso settembre e per i quali sono stati stanziati 122mila euro.

Gli interventi prevedono il ripristino del manto d’asfalto dove usurato e il rifacimento dei marciapiedi. “Contestualmente – fanno sapere dal comune con una nota ufficiale - verranno rimosse le residue barriere architettoniche, individuate anche a seguito della relazione tecnica inserita nel Piano generale del traffico urbano, che ostacolano il regolare passaggio di persone con difficoltà nella deambulazione, di carrozzine e di passeggini. A questo primo lotto di intervento, ne seguirà un altro inerente l’asfaltatura di strade e marciapiedi per un valore di 178mila euro, portando a 300mila euro i lavori che entro l’estate vedranno interessato il territorio comunale”.

“Un intervento che si inserisce nel percorso di cura del territorio sviluppato in questi anni di amministrazione per garantire il diritto di tutti a muoversi liberamente e in sicurezza – commenta il sindaco Mandelli – Il progetto esecutivo, redatto da personale comunale, comprende alcuni punti critici oggetto anche di segnalazione della cittadinanza e interviene su più ambiti del nostro paese”.