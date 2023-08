Il quartiere di Monza che rischia di restare senza medico di base: l'allarme dei pazienti

L’unico medico di base del quartiere andrà via entro fine mese e Sant’Albino rischia di rimanere scoperto. Un problema annoso quello della carenza di medici di medicina generale. Pochi i giovani laureandi che intendono specializzarsi, preferendo una carriera diversa da quello del medico di famiglia. Un problema che durante la pandemia è esploso con il pensionamento di molti medici e la mancanza di quelli nuovi.

Adesso è il turno di Sant’Albino. A lanciare l’allarme è il Comitato di quartiere che sul blog annuncia il disagio che presto i pazienti del popoloso quartiere monzese dovranno affrontare. “È di questi giorni la conferma del fatto che l'unico medico di base operante a Sant'Albino lascerà il suo incarico - si legge sul blog del Comitato di quartiere di Sant’Albino -. Al rammarico per la sua partenza e per il grande apprezzamento per il lavoro svolto in questi anni, si aggiunge la viva preoccupazione dei cittadini e soprattutto dei molti anziani che rischiano di restare senza una adeguata assistenza”.

I pazienti sono molto preoccupati: infatti se non arriverà velocemente un sostituto diventerà difficile gestire anche le semplici richieste per le prescrizioni di farmaci, esami e visite. “I cittadini saranno obbligati a ricorrere per le ricette ad un ufficio situato nell’ospedale vecchio - si legge ancora sul blog -. Invitiamo tutti i santalbinesi a stare in campana e a prepararsi a far sentire la loro voce. Basta con le logiche aziendaliste. La tutela della salute è un diritto costituzionale fondamentale e non un bene di consumo da acquistare dai privati. Basta con lo smantellamento della medicina territoriale. Abbiamo già visto durante la pandemia i danni prodotti da queste scellerate politiche”.

La redazione di MonzaToday nel frattempo ha contattao Ats per avere eventuali aggiornamenti in merito alla vicenda.