Boom di richieste per il vaccino anti covid: posti esauriti fino al 22 dicembre

Boom di vaccinazioni in Brianza. Dal 23 ottobre al 7 dicembre nella Struttura vaccinazione dell’Asst Brianza sono stati inoculati quasi 11mila vaccini. Per l’esattezza 10.814 nelle case di comunità e nei centri vaccinali afferenti all’Azienda Sociosanitaria diretta da Marco Trivelli (3.841 vaccini anticovid 19, 6.750 vaccini antinfluenzali, 223 antipneumococco). In questi ultimi giorni poi c’è un boom di richieste per la vaccinazione contro il coronavirus: le agende di prenotazione sono piene fino al 22 dicembre.

La casa di comunità dove c’è maggiore afflusso di persone che si sottopongono alla vaccinazione è quella di Vimercate (dove sono stati somministrati quasi 1.800 vaccini), seguita da quella di Monza (con 1.500), di Brugherio (con 1.160) e di Giussano (con 1.100).

Inoltre lo scorso 6 dicembre è stata organizzata una giornata dedicata alle vaccinazioni per gli abitanti del quartiere Snia di Cesano Maderno. Nella sede dell’Associazione Diritti Insieme in sole 5 ore sono state inoculati ai cittadini muniti di tessera sanitaria, quasi 90 vaccini di cui una cinquantina antinfluenzali e quasi 40 anticovid.