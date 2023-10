Lunedì parte la campagna vaccinale contro l'influenza: ecco dove vaccinarsi in Brianza

Lunedì 23 ottobre parte la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa da Regione Lombardia. Dopo l’open day dell’inizio di ottobre, adesso la campagna entra nel vivo.

Per il momento possono vaccinarsi solo alcune categorie: donne in gravidanza; operatori sanitari, inclusi dentisti, farmacisti, veterinari, infermieri ecc.; persone sessantenni o over 60; bambini compresi nella fascia d’età che va dai 2 ai 6 anni; forze dell’ordine, polizia locale, vigili del fuoco, insegnanti e personale scolastico. È necessario prenotare l’appuntamento vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it

Dal 20 novembre potranno accedere tutti, prenotando l’appuntamento vaccinale sulla stessa piattaforma. A ognuno verrà proposta anche la somministrazione del nuovo vaccino anti Covid.

Le vaccinazioni verranno effettuate nelle sedi di Asst Brianza presenti sul territorio: Desio, Cesano Maderno, Muggiò, Limbiate, Lissone, Usmate, Monza, Brugherio per le vaccinazioni riservate ai bambini, mentre le sette case di comunità (Lissone, Brugherio, Monza, Giussano, Limbiate, Cesano Maderno, Vimercate) destinate a ospitare le vaccinazioni per le persone adulte.