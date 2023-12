Danni alla linea elettrica in stazione, opera dei vandali: treni cancellati

Disagi per lavori e studenti brianzoli.

Questa mattina, 13 dicembre, alcuni vandali hanno infatti danneggiato la linea elettrica in stazione a Cadorago, portando a ritardi e cancellazioni sulla linea ferrovia Como - Milano, che passa anche da Monza e Seregno.

Secondo quanto riferisce QuiComo, l'intervento dei tecnici dell'infrastruttura ferroviaria FerrovieNord è terminato intorno alle 7.34 ma sono stati inevitabili i ritardi fino a 20 minuti, alcune variazioni di percorso e cancellazioni dei treni della linea. Sono saltate del tutto le corse della mattina, e per la precisione quella in partenza da Como Borghi alle 7.10 direzione Milano e quella da Milano in direzione Como Borghi alle 7.13 e anche alle 8.46 da Como Borghi per Milano.

Per informazioni si consiglia di prestare attenzione agli annunci e ai monitor di stazione e di seguire il treno di proprio interesse sulla App di Trenord digitando il numero della corsa nella sezione "Circolazione real time".