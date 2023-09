In Brianza arriva il Vax Day: ecco a chi è riservata la vaccinazione

Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dalla Regione Lombardia. Domenica 1 ottobre in Brianza si svolgerà il Vax Day: all’ospedale di Desio (al Centro vaccinale, al piano -1) dalle 9 alle 14 sarà possibile sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale. Per partecipare all’evento dell’1 ottobre è necessario prenotarsi, da oggi, giovedì 28 settembre attraverso il portale regionale: vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it

Al Vax Day potranno accedere esclusivamente alcune categorie di popolazione: donne in gravidanza; operatori sanitari inclusi dentisti, farmacisti, veterinari, infermieri, ecc.; persone sessantenni o over 60; bambini compresi nella fascia d’età che va dai 2 ai 6 anni; forze dell’ordine, polizia locale, vigili del fuoco, insegnanti e personale scolastico.

Sulle pagine del portale sarà disponibile il modello di auto-dichiarazione per attestare l’appartenenza alle categorie ammesse al vax day. È indispensabile presentarsi con la tessera sanitaria e la carta di identità. La campagna di vaccinazione antinfluenzale proseguirà nei giorni successivi. Dal 23 ottobre sarà possibile vaccinarsi preso i Centri Vaccinali sul territorio.