No, il Monza non si vende. Questa la posizione, ufficiale, della società biancorossa e riportata da Fininvest. Dopo le voci che si sono susseguite per mesi sembrerebbe che la vicenda legata alla presunta vendita della squadra biancorossa sia giunta a un epilogo.

Fininvest avrebbe infatti smentito le voci di una vendita del Monza calcio a un fondo giapponese, pubblicata su un quotidiano nazionale. "Si tratta di notizia assolutamente falsa e completamente destituita di qualsiasi fondamento - ha detto un portavoce di Fininvest - Non c'è alcun dialogo in corso con una controparte giapponese, non è stata ultimata nessuna due diligence, non è stata posta nessuna base per una trattativa". Fonti vicine al gruppo avrebbero inoltre osservato poi che la notizia "esce in coincidenza con le elezioni suppletive al Senato nel collegio di Monza e della Brianza dove era stato eletto Silvio Berlusconi e per il quale è candidato per il centrodestra Adriano Galliani, che si svolgeranno domenica e lunedì".

Le dichiarazioni rilasciate da Fininvest sembrerebbero dunque mettere fine alla vicenda relativa alla presunta e ipotizzata cessione della squadra brianzola. Richiamando l'attenzione e la preoccupazione dei tifosi biancorossi. Le prime smentite da parte stesso Silvio Berlusconi, già nell'estate del 2022, in merito a una possibile cessione del Monza per l'acquisto di una quota del Milan. Nel giugno di quest'anno, di nuovo, è riaffiorata l'ipotesi che la famiglia Berlusconi, dopo la morte del Cavaliere, avesse deciso di cedere il Monza informando di tale scelta anche l'ad Adriano Galliani. Per il quale il futuro sarebbe stato interamente dedicato alla politica.